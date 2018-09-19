因應現代需求 鄭朝方推頭前溪24小時綠能運動光廊藍圖

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今早在竹北市興隆路一帶拜票，提出頭前溪打造24小時綠能運動光廊的藍圖。（鄭朝方提供）

2018-09-19 15:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今早在竹北市興隆路一帶拜票，提出頭前溪打造24小時綠能運動光廊的藍圖；他認為，結合風力，太陽能與微型水力發電等綠能，將新竹母親之可頭前溪河岸，以自然工法，打造成兼具縣民運動與環境教育的城市之肺。

鄭朝方今天偕同縣議員參選人張珈源、王誠緯、竹北市民代表參選人蔡蕥鍹、柯文榮，在竹北市中華路、興隆路口和鄉親道早安。鄭朝方表示，新竹縣13鄉鎮運動空間普遍不足，品質不佳，他將會盤點縣內運動場所，規劃符合現代人需求的國民運動中心，發展全民體育。

鄭朝方說，頭前溪沿岸為慢跑聖地，可惜河岸環境不良，竹科許多上班族都是輪班制，上夜班的民眾，白天補眠，晚上想運動卻面臨無處可去的窘境；未來，他肴望將頭前溪的河岸規劃成「24小時運動廊道」，以綠能供電點亮跑道，讓喜愛運動的人，隨時想動就動、想跑就跑。

鄭朝方表示，頭前溪岸24小時運動城市光廊，是利用頭前溪高灘地來完成三項目標。第一是以自然工法，打造頭前溪綜合治水的綠地超級堤防；第二是結合新竹的九降風、日光與頭前溪微型水力發電，以風力、太陽能與水力等綠能提供運動光廊用電，並作為兒童環境教育的教育現場；第三則是讓頭前溪岸成為親水的「城市之肺」，未來不僅縣民運動、遊憩，還可引進龍舟賽，輕艇運動。