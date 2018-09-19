陳水扁擔任姚文智市政顧問 丁守中：趕快回到監獄去

2018-09-19 16:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天到高雄拜會前總統陳水扁，陳水扁允諾擔任姚文智選舉及未來市政最高顧問。國民黨台北市長參選人丁守中痛批，陳水扁違反保外就醫原則，民進黨政府睜一隻眼閉一隻眼，陳水扁應該趕快回到監獄去。

丁守中說，陳水扁一再踩台中監獄底線，過去國民黨執政時，民進黨政客說，法院是國民黨開的，現在台中監獄和民進黨政府，對陳水扁完全違反保外就醫睜一隻眼閉一隻眼，不但做政策顧問，對國政指指點點，還上了日本媒體，違法亂紀又滑天下之大稽，陳水扁應該趕快回到監獄。

丁守中說，黨產會成為打擊政黨的工具，檢調拚命批鬥馬總統，促轉會又變成東廠，挾政府公權力，把司法當作政治鬥爭工具，民進黨政府胡作非為，大家難道沒有看在眼裡嗎？呼籲選民看清楚，國家這麼亂、台灣持續衰退，就是因為這種違法亂紀的事情層出不窮，我們要用選票來糾正、唾棄民進黨政府。

丁守中說，姚文智向貪腐犯請益，還尋求陳水扁當市政顧問，簡直笑掉大牙，媒體也提到謝長廷是姚文智的師傅，而謝長廷在日本發生災害的時候，推諉責任又逼死外交人員，這種師傅，還會讓台灣市政更好嗎？姚文智真的是黔驢技窮 絕對無法改變台北。

丁守中也點出柯文哲和綠營有矛盾，他說，民進黨政府最近看到柯文哲的民調和我們越來越接近，民進黨政府也慌了就隨驗出手，陳水扁做姚文智最高顧問，還包忙打柯文哲，可見柯綠之間的恩怨矛盾滿大，不管是沒有建設發展的柯文哲，還是綠色執政貪腐保證的民進黨，中華民國領頭羊的台北市不應該讓這些人來當市長。