花蓮縣副縣長 前縣府工務處長張垂龍出線

花蓮縣代理縣長蔡碧仲發布最新人事令，任命前縣府工務處長張垂龍為副縣長。（花蓮縣政府提供）

2018-09-19 14:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲發布最新人事令，任命前縣府工務處長張垂龍為副縣長。張垂龍是專業營建出身，對公共工程十分嫺熟，在前縣長王慶豐入府，從王慶豐機要祕書做起，一路當到建設局技正、工務處長，6年前以參議身分退休後，轉任桃園國際機場總工程師，蔡碧仲希望借重他營建管理專才，為花蓮公共建設把關。

57歲張垂龍在花蓮縣府任職將近20年，學經歷豐富，是國立台灣科技大學營建管理博士，96年公務人員簡任升官等考試及格，民國74年初任公職。進入花蓮縣府工作後，在王慶豐、謝深山任內都獲重任，曾擔任過建設局技正、工務局副局長、局長、工務處處長等要職。

因為在兩任國民黨花蓮縣長任內擔任要職，一般認為張垂龍色彩較親藍，但他做事公正無私，而且在公共建設方面相當專業，因此在藍綠都獲好評。據了解，他是由綠營人士推薦，原本蔡碧仲考量的人選有二，張垂龍因為專業工程背景受到蔡碧仲青睞而出線，希望在公共建設方面能做好品質把關。

蔡碧仲17日上任後，第一個人事命令任命花蓮市公所前主任祕書陳志強擔任民政處長，今天再任命張垂龍任副縣長。陳志強親綠，民政處長一職在年底選務工作擔負重責大任，今天除了任命張垂龍，另也核派行政院東部服務中心副執行長李旭寧為簡任機要祕書，兼任縣長辦公室主任。