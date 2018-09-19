南美來台旅客不到百人 交部官員要花百萬坐商務艙宣傳觀光

觀光局長周永暉預計下個月要赴巴拉圭進行觀光交流。（記者蕭玗欣攝）

2018-09-19 14:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局花百萬元赴南美宣傳觀光？據交通部統計，南美洲每年來台觀光人數不到百人，但交通部觀光局長周永暉預計10月8日與同仁搭乘華航商務艙前往巴拉圭進行7天的觀光交流，估機票和吃住就要花到將近百萬，遭外界質疑是花公帑出國觀光。交通部長吳宏謀今天受訪表示，目前台灣觀光市場還有更重要的事情要忙，此時去南美洲恐怕不合時宜，他會找時間和周永暉討論。

台灣觀光市場近兩年面臨許多難題，來台觀光客成長幅度緩慢，觀光外匯下滑，連國旅市場也罕見出現衰退，但外傳觀光局長周永暉預計下個月8日將與主任秘書林坤源、觀光局同仁和業者等人赴巴拉圭進行觀光交流。據了解，該行程是周永暉親自敲定，周永暉與林坤源2人將搭乘華航商務艙前往，機票花費約50萬元，其他兩位觀光局同仁搭乘經濟艙也要花費30萬元，加上當地吃住，花費恐接近百萬。

觀光局大費周章赴巴拉圭宣傳觀光，但是據觀光局統計，南美洲每年來台觀光客不到100人，赴台旅遊的巴拉圭遊客更是少之又少。

交通部長吳宏謀表示，他認為觀光市場還有很多重要的事情要忙，加上南美洲路途遙遠，這個時間點去巴拉圭可能不太適合，由於周永暉目前人在東京旅展，所以等下週回台會跟他討論。

吳宏謀也說，他認為交通部同仁出差，盡量不要在機票上花太多錢，而且一趟路跑到巴拉圭，經費應該要樽節。

林坤源回應，這只是一個觀光交流，過去外交部也曾與巴拉圭進行雙向交流；但對於機票費用，林坤源不願正面回應，只說要去問國際組。至於周永暉則是掛電話不予回應。