翠玉白菜首度到台中 花博期間后里馬場園區展出

故宮博物院長陳其南（左）與台中市長林佳龍共同宣布翠玉白菜將在台中花博展出。（台中市政府提供）

2018-09-19 13:17

〔記者張菁雅／台中報導〕國立故宮博物院響應台中世界花卉博覽會，超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」將首度前往台中，在后里馬場園區「故宮花蝶館」展出。台中市長林佳龍表示，台中花博不只展出花卉園藝，更是文化生活的體現，透過與故宮合作，不但讓故宮更親近在地，也讓台灣之美藉花博被世界看見。

台中市政府今日於故宮北部院區舉辦「花現玉白菜」花博聯合宣傳記者會，故宮博物院吉祥物「小翠」與台中花博石虎家族「虎媽」互贈紀念品，見證故宮與台中首次交流。

故宮博物院長陳其南表示，選擇在花博展出翠玉白菜有多方面考量，翠玉白菜可以說是故宮最廣為人知的圖騰，也是具農產生態性的文物，不僅可以呼應台中花博，也符合中南部農業意涵，相信可透過這場國際級的盛會，讓故宮越來越多文物能走出博物館，與中南部民眾更親密接觸。

林佳龍指出，台中花博不只是台中的花博，而是屬於台灣的花博，因此，市府積極與全台各地緊密合作，提升花博展覽內容的廣度與內涵，希望用最高規格籌辦這次展覽。

林佳龍也說，花博園區將展出翠玉白菜、翠玉小白菜，另一顆故宮典藏文物「翠白菜花插」也將前往故宮南院展出，因此，市府也特別與南院推出「故宮南院Ｘ台中花博」聯名優惠票卡，台中市民於10月起至花博期間，憑花博卡免費前往南院參觀，花博不僅要把人潮帶到台中，更要串連嘉義，讓人們「go south」，南向飽覽故宮翠玉白菜之美。

林佳龍強調，台中花博不只展出花卉園藝，更是文化生活的體現。除了文物展出外，花博還將在故宮、東京富士美術館、國立台灣美術館、奇美博物館進行「花之禮讚」四大美術館聯展，展出超過150件花卉相關藝術品，就是希望透過指標性藝文場館間的對話，擴大文化生活更大的空間及可能性。

而針對國寶級文物展出，林佳龍說明，故宮對於文物外出展覽都有既定的專業SOP流程，市府不僅會配合故宮的規劃，更會提高保安的規格與等級，珍惜這次難能可貴的合作機會。