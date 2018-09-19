通保法修增檢察官權限 法務部將開公聽會

2018-09-19 13:04

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部3月提出「通訊保障及監察法」修正案，增加檢察官調閱通聯記錄及准許裝設GPS進行科技偵查的權限，案子現在行政院審議，預期近日將由法務部召開公聽會，了解外界對修正案的看法。

修正案共增、修、刪11條，其中3大重點較引人注目，分為調閱通聯記錄刪除法官保留原則，逕由檢察官就可發動；其次，明定科技設備（如：GPS）可用在偵查犯罪路線，這部分也採檢察官准許原則；第三，刪除監聽聽到案外案，不得當作證據的條文，全面回歸「刑事訴訟法」的證據章節。

法務部解釋，通信紀錄及通信使用者資料（僅有通聯，沒有內容），對人民隱私權影響相對輕微，無採法官保留必要，因此刪除相關規定；而為使檢、警、調等犯罪偵查機關有效運用新興科技設備查緝犯罪，以維國家安全及社會秩序，修正案明定得利用科技設備以查知犯罪集團行進路線、分佈位置等。

至於被媒體稱為「黃世銘條款」的18-1條，規定「執行通訊監察取得其他案件的內容，不得作為證據，但於發現後7日內補行陳報法院，不在此限」，法務部也認為，這部分應回歸「刑事訴訟法」的證據章節，由法官基於人權、公共利益裁量是否採納證據較合理，因此刪除此條。

法務部進一步解釋，合法取得的另案不法證據，如限制作為其他合法使用，無異保護犯罪，且於偵查階段即由法院審查認定證據能力，有剝奪被告聽審權之虞，而偵查階段即由法院審查認定證據能力，有剝奪被告聽審權之虞。

法務部指出，修正案並非讓檢察官擴權，而是依照辦案需求合理修正，近日將召開公聽會，聽取各界意見。