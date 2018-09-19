徐欣瑩發表體育政見 運動好手與柯爸柯媽力挺

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天發表體育政見，除了多名體育教練及選手出席，台北市長柯文哲的雙親柯承發、何瑞英也現身力挺。（記者廖雪茹攝）

2018-09-19 12:59

［記者廖雪茹／新竹報導］民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天發表體育政見，提出「選訓賽輔獎」五大領域，加上活絡賽事交流、完善運動場地，宣示要恢復新竹的體育榮光，讓新竹子弟在世界舞台發光，除了多名體育教練及選手出席，台北市長柯文哲的雙親柯承發、何瑞英也現身力挺。

徐欣瑩表示，新竹縣的運動好手屢在國際賽事中表現亮眼，但地方卻存在很多問題，讓從小就熱愛運動的她，特別關注此議題。她認為，以往都是有比賽才開始挑選運動選手，只有選訓沒有培訓，運動員的長期培養與未來職涯沒有被妥善規劃，十分可惜！

因此，她要從各級學校開始，建立一校一團隊、一人一專長、協助各校成立多元運動團隊與社團，讓孩子喜歡運動、發揮專長，同時建立完善的輔導機制及獎勵績優運動人才，透過選拔、訓練、競賽、輔導、獎勵的「選訓賽輔獎」五大領域，讓運動員的投入更有保障、體育人才不外流。

至於休閒運動方面，要擴增規律運動人口，除辦理健走、路跑、自行車相關休閒活動，也要規劃興（整）建全民運動休閒環境，提升運動場館與設施興的品質，建構新竹縣運動場館資訊網，以期達到人人想運動、時時可運動、處處能運動的理想。

柯承發說，他今年87歲，年輕時什麼球都打過，民國48年曾代表新竹縣參加省運，將聖火傳給學生紀政，平常也非常熱愛登山，因此他相信運動是他維持健康長壽的原因之一。他認為，積極發展運動，才能讓社會更健康，所以他支持好的體育政策。50年沒碰桌球的他，當場小試身手。

與會體育界人士，包括曾經培養出7名國手的新竹桌球教練陳韋在等人。竹北市青山社區少棒總教練鍾政良說，欲推廣社區棒球運動，優質的場地和更多的比賽活動不可或缺。自行車店老闆阿診和三鐵好手李育仁也強調，希望政府規劃像河濱自行車道、運動公園等更多好的、安全的運動場地。

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天發表體育政見，宣示要恢復新竹的體育榮光，讓新竹子弟在世界舞台發光。（記者廖雪茹攝）

徐欣瑩今天發表體育政見，台北市長柯文哲的雙親柯承發、何瑞英也現身力挺。 （記者廖雪茹攝）