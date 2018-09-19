立法院國民黨團19日上午針對促轉會爭議事件至總統府拜會，會後由民進黨團總召柯建銘送出總統府。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-19 12:46

〔記者施曉光／台北報導〕為抗議促轉會爆發前副主委張天欽在內部會議提及「操作」新北市長侯友宜爭議，立法院國民黨團幹部及部分藍委今天上午前往總統府拜會，府方由第一局局長吳美紅出面接見，就在黨團成員要求面見蔡英文總統時，出現民進黨團總召柯建民、幹事長李俊俋參與協調，國民黨團總召江啟臣質疑，柯建銘難道是總統府立法局局長嗎？柯建銘出現在藍委拜會總統府的會場，已坐實「促轉會當東廠、立法院當側翼」。

江啟臣表示，這次拜會主要是針對促轉會重大爭議事件，是經過正式發文拜會，國民黨團無法接受由第一局局長出面，而且促轉會的重大爭議與總統府關係密不可分，但政府從上到下，試圖以「個人行為」、「練肖話」就想草率切割，甚至還義正嚴辭地說要繼續讓促轉會繼續運作，殊不知促轉會已經完全不正義了，還要讓促轉會繼續運作。

江啟臣指出，國民黨團希望蔡英文總統能對促轉會、「張天欽們」清楚表達態度，尤其在四月二十五日促轉會九位委員審查會中，就有六位明確表達曾經接到總統府代秘書長劉建忻與副秘書長姚人多徵詢，「這難道不是總統的旨意嗎？」

國民黨團書記長曾銘宗則表示，當時在審查會中，張天欽很清楚的表示，曾經與劉建忻連絡過，之後張天欽在八月二十四日上班期間召集主秘、研究員、副研究員商量如何打擊在野黨的候選人，羅織罪名、操作選舉，這已經是國際性重大醜聞，因此才會要求請教提名、任命促轉會委員的蔡英文，態度究竟是甚麼？

曾銘宗說，既然蔡英文敢下指導棋任命張天欽，就要負起相關政治責任，國民黨團有三項訴求，一是追究蔡英文、行政院長賴清德的政治責任，二是廢除促轉會，三是揪出促轉會、內政部與中選會內部的「張天欽們」。

相關影音

求見總統、綠委幹部現身， 藍委：坐實促轉會當東廠、立院當側翼。（記者叢昌瑾攝）