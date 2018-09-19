中國商人來台炒股未起訴 黃國昌籲檢方應追查

2018-09-19 12:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕台商鄭文逸等人引入中資違法炒作股票，不法獲利高達11億元，日前被北檢依「證券交易法」操縱股價罪嫌起訴，不過共犯中國商人任國龍卻未被起訴，僅裁罰數百萬元。對此，時代力量立委黃國昌今召開記者會，質疑檢方在起訴台商鄭文逸的起訴書上，已清楚認定任國龍與鄭文逸具有犯意聯絡及行為負擔，卻未起訴任國龍，呼籲北檢應追查到底。

黃國昌說，今年8月底時北檢針對去年3月的違法炒股案提起公訴，起訴書已清楚認定任國龍和台商等人有犯意聯絡，但公訴書的被告只有鄭文逸、張湘羚、鄒興華等3人，任國龍卻未被列入名單，為何不起訴他？這是違反證交法7年以上有期徒刑重罪，我國絕對有刑事管轄權。

黃國昌表示，從去年到現在追蹤此案，觀察到對於中資進入台灣資本市場的規範體系只能用「脆弱不堪、鬆散散漫」形容，首先，對於永豐金證一次又一次被抓到協助中資炒作股票，金管會只給予兩次警告處分，不痛不癢的警告處分，到底有何實質效果？第二，針對破壞台灣資本市場的中資，主管機關也無法提出有效對策，對於中資違法炒股的刑事訴追、犯罪所得扣押、如何拿來賠償受損害投資人，這些問題都留下相當大的問號。

黃國昌強調，這件事情還未結束，根據來自香港檢舉資料顯示，該中資尚未退出台灣資本市場，是否僅是轉換人頭，繼續違法炒作股票，未來將持續追查。