黨產會將開聽證會 雷倩：程序不正義

2018-09-19 12:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會昨發出公告，將於下月初就婦聯會財產是否為不當取得財產，舉行聽證會，婦聯會主委雷倩受訪時證實，已經接到通知，但她質疑，黨產會既無提出調查報告，也未返還相關資料，而且程序也不清楚，婦聯會根本無從準備，她將盡全力爭取程序正義。

針對「中華民國婦女聯合會之財產是否為不當取得財產」，黨產會將於10月4日舉行聽證，對此雷倩表示，已於上週五就接到通知，但她有3項質疑，包括首先黨產會未提供調查報告，這就好比檢察官要起訴一個人卻未提出起訴書，讓婦聯會無從做準備，以拿出更多的佐證資料。

其次，雷倩說，黨產會先前從婦聯會帶走調查的相關資料，除了目前只返還幾本零星帳冊，其餘資料也應該返還，否則加上先前已被銷毀的資料，婦聯會根本無法處理需要回覆的內容。

第三，雷倩提到，聽證程序毫無明確規範，模糊不清，細節從缺，進行方式全由「主持人」決定，且像之前只給短短7分鐘陳述時間，就要判人死刑，程序上不正義。

雷倩說，在武器不對等、程序不正義之下，婦聯會已經在週一向黨產會要求讓婦聯會委任律師與黨產會相關人員見面釐清相關疑點，才終於爭取到明天要見面。雷倩批評，這是先射箭才畫靶，將盡全力爭取程序正義。