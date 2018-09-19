選戰下半場 「丁丁食堂」深夜上菜搶票

國民黨台北市場參選人丁守中開直播端牛肉。（記者簡惠茹攝）

2018-09-19 12:17

［記者簡惠茹／台北報導］年底選站來到下半場，距離投票只剩66天，丁守中白天跑行程掃街拜票，晚上開直播搶攻年輕票群，9月14日起在臉書直播「丁丁食堂」，由前立委孫大千擔任主持人，邀請國民黨台北市各區議員參選人擔任來賓，與丁守中一起品嘗各區美食並暢談政見。丁守中表示，晚間輕鬆聊政見，全力配合年輕人的點子。

丁丁食堂首集邀請到士林北投議員參選人張斯綱，節目中丁守中等人大啖士林夜市美食，包含蚵仔煎、雞捲和花枝捲等等，丁守中則在節目中暢談育成中心規劃，支持年輕人創業的政見。

昨天丁丁食堂則播出第2集，由內湖南港區國民黨籍參選人游淑慧和丁守中一起品嘗北大荒水餃等港湖美食，並探討內湖交通壅塞問題，丁守中說，他當選市長後，積極建設木柵經信義區，至松山內湖瑞光路東側南北向捷運系統。

丁守中表示，這個節目是年輕朋友想出來的點子，利用晚上的時間跟年輕朋友聊天，用比較輕鬆愉快的方式聊政見，他也全力配合節目，未來還會請國民黨各選區議員討論各區規劃，他也會在節目中談未來台北市政。

丁守中團隊表示，丁丁食堂接下來將以每周2次的頻率播出，而且從臉書的後台進一步分析，之前觀看丁守中臉書直播的年齡層平均來說偏高，但「丁丁食堂」播出後，有更多年輕族群參與觀看。