綠支持者暗挺柯？柯P：民進黨還是有一半支持我

2018-09-19 12:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰激烈，柯文哲今年5月被民進黨「分手」，不再禮讓。但今卻傳出柯文哲競選辦公室日前辦活動，主辦單位之一竟是與民進黨關係密切的「台北婦女玉蘭花協會」，包括前理事長身兼民進黨市黨部中山區副主任邱樂世、前凱達格蘭學校執行長鄭淑心都到場，引發「棄姚保柯」的聯想。

柯文哲上午出席北市績優宗教團體表揚大會前接受媒體聯訪，他認為也不用這樣講，但做民調很清楚，自認是民進黨的還是有一半支持他，自認國民黨的也有25％，所以黨不是唯一的決定因素。

柯也說，「奇怪，為什麼一定要把你分成是民進黨或你是國民黨，就是什麼能做、什麼不能做，慢慢台灣社會要把這個打破。」

不過柯P認同卡滯銷，至今僅十多人簽署，柯對此坦言，這本來就是曲高和寡的東西。

此外，在老人政策部分，柯文哲則表示，活動活動要活就要動，要先增加老人能夠出來活動、移動能力增加，因為統計數字很清楚，北歐國家像芬蘭，過世前平均臥床2個禮拜，可是台灣大概7年，平均過世前7年就不太離開家門，在家裡待越久身體狀況越差，所以政策設計時要有引導作用，這些都是該做就做。

柯文哲重申，該去拜訪誰、該推什麼樣的政策，如果這就叫買票，難道選前半年就開始打坐什麼都不要做？他這次也是在測試一項奇怪的選舉方式，就是每天做市政，心中不要去想什麼選舉，該做就做。