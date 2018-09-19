南台南28萬人缺區域醫院 林士傑催生、黃偉哲力挺

2018-09-19 12:02

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市南區、安平區市議員參選人林士傑，今上午在南區喜樹萬皇宮召開「為南台南爭取區域醫院」記者會，同黨市長參選人黃偉哲到場力挺，認為可朝在南區興建第3家市立醫院或與醫學中心合作設分院方式推動，保障南區、安平區及仁德、歸仁等南關線共28萬居民有更完善的區域醫療資源。

林士傑指出，台南市區域醫療資源配置長期不公平，安南區有安南醫院，東區有市立、新樓醫院，北區有成大醫院，而中西區有衛福部台南醫院及郭綜合醫院，但南台南包括南區、安平區、仁德、歸仁、關廟與龍崎這整片28萬人口的大區域，竟然沒有任何1間一般級以上的「區域醫院」，市府應儘速著手解決區域醫療失衡的現象。

安平區以觀光聞名，每到國定假日，無論是在地居民或觀光客都飽受塞車之苦，醫療資源分配不平均，更讓居民與觀光客得承擔失去黃金救援時間的醫療風險，這對於以觀光發展為重的安平區極為不利，更影響社區長照的落實。

林士傑認為，南台南新設立的區域醫院應落腳在台86沿線，讓市民能透過東西向快速道路，儘速趕到醫院急救，對南區、安平區居民是一大福祉，市府可參考安南醫院BOT案模式，結合醫學教學機構共同經營，提供更完備的地方醫療與公共衛生服務。

對此，黃偉哲認同的說，南區與安平區有許多老社區，這些社區老人家很多，有慢性病治療需求；加上急重症救護，這地區確有設區域醫院的需求，可以設第3家市立醫院，至於公辦公營、公辦民營或與成大、奇美兩醫學中心合作開設分院，他都樂觀其成，願意全力促成來回應民意。

萬皇宫主委蔡忠壽與委員們都說，地方爭取這家區域醫院已有多年，廟方有土地可供興建醫院需求，希望市府不要讓地方再苦等下去。