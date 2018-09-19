藍委赴總統府抗議促轉會人事 府：同意權是在立法院

立法院國民黨團19日上午針對促轉會爭議事件至總統府拜會，會後由民進黨團總召柯建銘送出總統府。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-19 11:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨團今日上午赴總統府抗議日前促轉會的東廠說，總統府表示，落實轉型正義是對歷史負責，也是對人民負責，而在野立委要求改組促轉會人事，府則強調，相關人事先前確經府院溝通過，而提名權是在行政院，同意權則在立法院。

總統府發言人林鶴明今中午在記者會上說，國民黨團在昨日下班後來函說今日上午要來總統府，但因時間已緊，包括蔡英文總統及總統府秘書長陳菊都有既定行程而不克接待，因此由等同於常務次長層級的總統府第一局局長吳美紅，以及公共事務室主任張文蘭接待，另外也聯繫正在接待外賓的副總統陳建仁面接待，但因副總統仍在會晤外賓，加上立委也先後離開，整個接待上並未降低層級。

林鶴明說，民進黨團總召及幹事長在得知相關行程，也主動向府方聯繫要來協助，總統府對於朝野立委的來訪，都是非常歡迎。

至於國民黨團抗議促轉會的東廠說並要求改組人事，林鶴明強調，落實轉型正義是鞏固民主的重要工程，政府會勉力落實轉型正義以對國民及歷史負責，而按照促轉條例第八條，促轉會委員是由行政院長提名後經立法院同意任之，基於這是新的機關，先前進行提名作業府院確有溝通徵詢以求步調一致，但相關人事提名權在行政院，同意權則在立法院。