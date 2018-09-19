每到選舉就炒旗津賭場 基進黨向韓國瑜下辯論戰帖

基進黨議員洪正（右）、陳柏惟（左）下戰帖邀韓國瑜辯論。（記者黃良傑攝）

2018-09-19 11:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜提高雄旗津設立賭場構想，基進黨質疑每逢選舉，國民黨版的 「旗津聖淘沙」、「旗津賭場」 ，就會再被提出搏版面、騙選票，憂心旗津會被推向「澳門化」，還可能淪為國際洗錢中心，今公開向韓陣營下戰帖，邀韓國瑜召開市政辯論會。

基進黨旗鼓鹽區市議員參選人洪正表示，旗津設立觀光賭場的構想，原為繁榮高雄而提，但應小心未受其利先蒙其害，指國民黨曾三度提出旗津賭場，只是亂開選舉空頭支票，並批韓國瑜的旗津設立賭場政策，除不懂離島建設條例、亂開競選支票，更可能將旗津推向「澳門化」。

洪正指出，旗津因有過港隧道做為連通道路，因此無法適用離島建設條例中觀光賭場的設置，即使2012年民進黨籍立委要為旗津爭取納入「離島建設條例」，但終究不是為了設置賭場，而是為爭取更多建設，而「離島建設條例施行細則」中規定，島嶼指天然形成，四面環水，最高潮仍露出水面之陸地，但不包括離岸沙洲。

同黨另一位參市議員參選人陳柏惟說，國民黨從馬英九的旗津聖淘沙、吳敦義的2653億海空經貿城、前議長許崑源提出旗津設立觀光賭場的政見、楊秋興再提旗津聖淘沙，結果都跳票、不可行，前交通部長葉匡時還說離島建設條例可以克服，結果還是跳票，韓國瑜又來參一腳，希望韓國瑜能接下戰帖，和基進黨辯論這項公共政策。

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