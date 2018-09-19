揮別換柱陰霾？ 洪秀柱笑稱朱立倫「小朱」

2018-09-19 11:24

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和區國父紀念館今天舉辦義燙義剪活動，國民黨前黨主席洪秀柱受邀到場，台上和新北市長朱立倫互稱「小朱」、「洪阿姨」互動熱絡。不過，洪秀柱受訪時被問及2020大選和「換柱」，她說，當事人用什麼眼光看、心情看最重要，黨內正常機制產生出的人選，一切都不是問題。

義燙義剪活動由新北市議員陳鴻源、永和婦女會、曼都髮型永和店主辦，吸引近900多位婦女前來。國民黨新北市長參選人侯友宜最先抵達現場，簡單的致詞後便離開，前腳剛走，洪秀柱與朱立倫也到場。

洪秀柱被稱讚變年輕，也笑回「不做主席當然年輕」；台上也和朱立倫並肩，兩人互稱「小朱」、「我的洪阿姨」互動相當熱絡，朱立倫也不忘提到市府對於長輩的照顧政策，以及最近推出的長照2.0。

對於兩人的互動，洪秀柱也說，本來就黨內同志，沒有好不好，不用刻意作文章，「看到吳敦義也很親熱很好啊」，黨內應該沒有敵人，敵人在外面。她說，本來想開玩笑「我有那麼老嗎、你有那麼小嗎？」小朱長大變中朱，很快變老朱了。

另一方面，媒體詢問朱立倫有意參選2020年總統大選，勢必面對「換柱」陰霾，洪秀柱也說，大家面對曾經發生過的事實，怎麼看、當事人用什麼眼光和心情看最重要，為國民黨好，透過正常機制產生出人選，一切不是問題。