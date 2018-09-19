柯辦爆發內鬥？週刊：幕僚派掌權、雙陳失勢

台北市長柯文哲雖然民調領先，但內部核心成員內鬥也逐漸浮上檯面。（資料照）

2018-09-19 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲雖然民調領先，但內部核心成員內鬥也逐漸浮上檯面。週刊報導，柯文哲辦公室核心成員多次在重大決策會議時發生激烈口角，副市長陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」因而失勢，選務關鍵決策及政策轉由由蔡壁如、許立民、黃建興和邱昱凱等「幕僚派」主導。

《鏡週刊》報導，由於陳景峻未能處理與北農總經理吳音寧的爭議，另外陳景峻逕行撤換台北畜產公司總經理姚量議，使他與柯文哲的信任逐漸崩解。柯曾質問陳：「我不是要你留他（姚）」陳卻回：「你已經授權給我了。」陳表明自己堅持在4大公司的人事主導權。知情人士說，柯文哲曾請陳景峻代表市府參加民進黨團會議，就果菜市場改建爭議進行討論，但陳稱不想與綠營議員為敵而拒絕，另外陳也對柯P批評綠營討好淺藍支持者的言論不以為然。

報導提到，「雙陳派」和「幕僚派」意見不和，從8月15日的第一次定調會議，就因為「認同卡」上演激烈口角，雙陳直接在會上吐槽，認為「認同卡」太高調，對團隊大扣分，蔡壁如則附和「認同卡」提案者許立民的意見，甚至主張不簽不拍照。隔一週後開會，柯文哲最後仍裁示推出「認同卡」，雙陳代表的綠營思維，也被排除在決策圈外。陳雨鑫低調在忠孝東路四段禮座大樓內，另開第二競選辦公室，轉為組織後援。

不僅會議上爆發口角，就連私底下也是暗潮洶湧。《鏡週刊》報導，8月底柯營辦公室主任黃建興七字經飆罵同事錄音檔流出，儘管黃建興已經對外道歉，陳雨鑫與選辦發言人林筱淇在內部群組要求黃道歉的對話仍被截圖流出，讓雙方衝突浮上檯面。

陳雨鑫對此表示，他在柯辦的角色本身是義務職，看多了舉團隊內的惡鬥，不會有挫折。陳景峻則沒有回應。