打擊跨境電信詐欺 蔡英文：台灣有能力為世界做貢獻

總統蔡英文（左四）19日出席「2018國際警察合作論壇-打擊跨境電信詐欺研討會」，並與陸委會主委陳明通（左一）、外交部長吳釗燮（左二）國際警察首長協會會長Louis DeKmar（左三）、內政部長徐國勇（右三）、法務部長蔡清祥（右二）、警政署長陳家欽（右一）等一同參加開幕儀式，象徵跨國執法、國際合作的決心。（記者劉信德攝）

2018-09-19 09:54

〔記者王冠仁／台北報導〕由內政部、法務部、外交部等單位共同主辦的「2018國際警察合作論壇─打擊跨境電信詐欺研討會」今明兩天在台北市圓山大飯店舉行，總統蔡英文致詞表示，台灣在打擊詐欺犯罪上，有意願也有能力，為世界做出貢獻。

蔡英文表示，此次研討會有三項期許，第一，將全面提升打擊犯罪的網絡。過去台灣不僅成立打擊詐欺犯罪中心，為了強化民眾防制詐欺犯罪的概念，也深入鄰里，讓民眾建立預防犯罪的觀念；同時也修改各項法規，強力打擊詐欺犯罪。

第二，加強國際合作交流，也是此次會議齊聚一堂的原因。全球化時代下，台灣跨越國家藩籬，從去年到現在與各地國家合作，多次偵破詐欺集團機房；在這次論壇中，期待與各國交換偵破詐欺機房的經驗，精進作為。最後，台灣將持續與各國在司法互助、洗錢防治、人口販運、防治詐欺犯罪上簽署備忘錄，希望各國一起努力、保護人民財產與安全

內政部長徐國勇說，此會議主題在針對跨境電信詐欺進行進一步了解，針對其發展該如何因應、打擊，因此國際合作也是討論重點。因為在全球化發展過程當中，犯罪集團利用經濟自由化與科技發展精進犯罪手法，電信詐欺朝科技化、集團化、跨國化、企業化經營，這些可能導至全球金融、治安體系不安、甚至瓦解。

由於目前每個國家都面臨這些問題，所以更顯得合作的重要，如何上游阻絕、中游切斷、下游繩之以法，都是此次會議討論的重點；未來也將致力與第三方警政合作，像是與FB、Line成立打擊犯罪的平台，共同阻絕電信詐欺犯罪。

警政署說，此次研討會除邀請國際警察首長協會（IACP）會長及多國警政首長外，還有美國等38個國家、127位外賓，以及我國警政、外交、法務、司法、警政等機關人員與專家學者參與，展現我國與世界各國合作打擊詐欺犯罪的決心。

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