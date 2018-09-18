獨家》北市府讓出兩席北農董事 卻不讓新董事出席董事會

2018-09-18 23:07

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司董事長、北市副市長陳景峻上週五突然請辭董事長，表明做到九月底，而北農明將召開董事會。據悉，台北市長柯文哲上個月悄悄讓出兩席市府北農董事給北農員工及蔬菜公會，似乎是想廣結善緣；未料，北市府卻不讓兩名新任董事出席董事會，已收走兩人的委託書，將另派代表參加董事會，知情人士表示，董事會可能會有重大討論。

目前北農董事會常董、董事結構中，北市府佔五席、農委會佔五席、農會佔五席、青果佔兩席、民股業者佔兩席。

柯上個月讓出兩席董事

據了解，市府官派的五席北農董事中，有一名會派北農員工出任，等於讓員工能在董事會發聲，另名則是馬英九、郝龍斌時代就有的慣例，是議長屬意人選，基本上會給蔬菜公會。柯文哲上任後，原本不照此分配，後來卻妥協，在上個月悄悄讓出兩席董事，將工務局副局長張郁慧、觀傳局副局長陳譽馨的北農董事席次，讓給北農員工及蔬菜公會。

市府打算自己派代表參加董事會

知情人士透露，市場處已收走北農員工丁建卿、蔬菜公會理事洪錫忠新任董事的委託書，因此兩人並不會出席，市府則將另派兩名代表參加董事會，因柯文哲也擔心會有跑票情形，因此董事會可能將有重大討論。

民股：應會從常董內指派代理董事長

對於柯市府想出什麼招，民股董事間也議論紛紛、摸不著頭緒，民股研判，陳景峻的辭呈是到九月底，明天開會時仍是董事長，但陳可從常董中指派一名代理董事長，有可能是市府官派代表、北農常董李友親，至於董事長的接任人選恐等到下一次董事會處理。

針對代理董事長是否為李友親、張永成或是民股代表的人選，北市府高層全都否認，但問到是否為農委會常董時，市府高層態度曖昧地說「如果是這樣也不錯」。換言之，除了民股所猜測的李友親外，市府很可能指定農委會常董為代理董事長。

陳景峻明天將在董事會內宣布辭去董事長，並會在月底前提出正式書面，辭職時間則以書面為主。至於明天陳景峻會不會指派代理董事長，北農高層表示，照程序應該不會，但會在九月底前另外安排臨時常董會，屆時將討論代理董事長或董事長人選。