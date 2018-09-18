中媒造假中客瑞典被欺負 學者：中國從上「騙」到下

中國曾姓一家三口在瑞典斯德哥爾摩發生旅遊糾紛，事後被踢爆是因自己訂房疏失所造成，卻在公開場合無理取鬧，中國官媒對此不斷護航，讓此事演變成中國與瑞典的外交風波。（圖擷取自微博）

2018-09-18 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國曾姓一家三口日前在瑞典斯德哥爾摩旅館check in，因不符規定遭到拒絕，沒想到中客惱羞成怒開始大吵大鬧，中國各大官媒未釐清事發經過就出手護航，導致事件鬧成兩國外交糾紛，而中客大鬧瑞典的影片曝光後，也成為全世界的笑柄。對此，師大政治所教授范世平表示，全國就是從上「騙」到下。

三立節目《鄭．知道了》今（18日）邀請來賓討論關於中媒捏造中客在瑞典被欺負一事，主持人鄭弘儀看完中客在瑞典警方面前大吵大鬧的「表演」，隨後又在旅遊中開心自拍的照片後，忍不住笑場並追問在場來賓是否有人能像中客一樣厚臉皮「演出」，來賓王時齊、羅淑蕾直言「丟不起這種臉」、「在台灣一定被人家打死」。

王時齊指出，「造假」早已成為中國文化的一部份，而范世平更酸說，中國人的基因就是存在著「造假」，原因是中國從以前到現在都是獨裁、隻手遮天，沒有反對黨來監督共產黨，整個國家根本是從上「騙」到下，現在才會有這樣特殊的情況。