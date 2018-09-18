北市沒編中小學冷氣預算 丁批柯「說一套做一套」

國民黨台北市長參選人丁守中（右3）今天晚上參加西門里中秋晚會。（記者簡惠茹攝）

2018-09-18 21:25

［記者簡惠茹／台北報導］儘管台北市政府教育局將冷氣列為校園基本設備，但是今年卻沒編冷氣預算，遭議會教育委員會批評。國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，柯文哲常常隨便答應又做不到而跳票，一旦他當選市長，馬上全面在中小學安裝冷氣。

台北市教育局今年5月發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」，但是今年教育局卻沒編列冷氣預算，只編了改善電源監控系統、智慧電網系統的經費，今天遭市議會教育委員會批評。

丁守中今天晚上參加西門里中秋晚會前受訪時批評柯文哲說一套做一套，丁指出，柯文哲常常很快就隨便答應，但是後來又跳票食言，很多政策都是他隨口說說，沒有經過仔細充分的規劃，碰到問題就退縮，答應地方上的建設很多都沒有做到。

丁守中表示，他一當市長，台北市中小學全面加裝冷氣空調，目前其實國中以上教室大部分都已經有冷氣了，國小則大約60％有安裝，剩下需要的冷氣以1萬多台來計算，節能冷氣一台2萬元左右，需要的預算大約2億元，分成10年折舊計算，一年才2000萬元，台北市教育局預算一年500億元，怎麼可能擠不出2億多元的經費裝冷氣。