大選綁「爆量」公投恐忙翻 台中教職選務人力招募卡卡

2018-09-18 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕距11月24日年底大選只剩約2個月時間，台中市需3萬3000多名選務人力，目前還缺近4600人，多是教職人員缺，有學校反映因今年大選綁公投，而且公投案很多，部份教職員擔心選務變複雜，會開票到三更半夜，投入意願低；台中選委會與教育局則都說，會盡全力宣導，有信心能達成招募目標。

台中市年底5合1選舉除了市長、市議員、里長等選舉，還合併公投選務，台中市選委會說，今年全市29區共設1601個投開票所，需3萬3000餘名選務人員。

台中市選委會依選罷法規定招募所需公教管理員人力，依機關、學校所屬員額比例分配招募目標，距離投票日約2個月時間，台中市選委會總幹事盧致遠說，目前選務人力還有4600餘名缺口，多是教職人員缺，有學校僅招募到1、2成，甚至有僅募到個位數。

盧致遠說，今年地方公職人員選舉首度結合公投選務，初步了解，之前傳出公投案多達9案，因公投成案數尚未確定，且公職選舉年滿20歲可投票，公投是年滿18歲可投票，選務複雜度增，讓教職人力參與選務卡關。

有學校也反映，參與選務雖有工作津貼及補休、記嘉獎等，但今年招募明顯吃力，尤其之前傳出公投案數多達9案，讓不少老師卻步，甚至有老師本來點頭參加，一聽公投案可能爆量，嚇得打退堂鼓。

有教師反映，選務工作本來就吃力不討好，除一般選舉，今年增公投選務，選票數多、選務工作複雜可想而知，更擔心開票作業將開到三更半夜；另有老師則是語帶保留說，等公投案數確定再看看。

面對教師的反應，有學校說，畢竟選務工作採自由參與，只能再多勸說。

盧致遠說，投開票作業均有標準化流程，會全力維持開票效率，也將轉請中選會加速確定公投案數，以利招募人力；他另指出，公教人員畢竟在大眾心中仍具有一定公信力，呼籲教師多支持民主選舉盛會。

教育局說，今年選務確實繁重於已往，將向中選會反映教師心聲，建議增加工作津貼或補休等，提高參與意願；教師是社會認可具公信力的族群，會全力宣導。