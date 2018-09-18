居禮夫人風波 波蘭辦事處肯定全名稱呼

「居禮夫人」風波，波蘭台北辦事處今天建議，教科書使用原名「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡─居禮」，因為這能讓大家更清楚認知到她是個獨立的個體。（取自波蘭台北辦事處臉書）

2018-09-18 19:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體報導教育部課審會中，有委員提議應該讓「居禮夫人」回歸本名稱呼。由於「居禮夫人」是波蘭科學家，波蘭台北辦事處今天對此表示，對於教科書使用她原本的姓名「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡─居禮」的建議感到開心，因為這能讓大家更清楚認知到她是個獨立的個體。

教育部課審大會前天通過自然領域課程綱要，因有課審委員在會中發言認為，課本「不應再讓居禮夫人冠夫姓」，而應回到自己的本名「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡─居禮」，便有媒體報導指「居禮夫人」將從課本中消失。

但教育部昨天澄清指出，這是課審委員的發言及討論內容，國教院現行公告的翻譯名詞為「居禮夫人」，未來教科書審定仍會依前述規定辦理。

波蘭台北辦事處（Biuro Polskie w Tajpej）今天在臉書專頁發文談論此事說，雖然在台灣大家習慣把「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮女士」叫做「居禮夫人」，不過她不單只是居禮先生的太太，也是第一個獲頒諾貝爾科學獎的女性，更是目前唯一個在兩個不同精密科學領域獲頒諾貝爾獎的傑出波蘭科學家。

波蘭台北辦事處說，在歐洲，大家都知道她叫「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮」，而不是「居禮夫人」，教科書裡也同樣是用她的全名來介紹她的事蹟，歐盟的人才培育計畫Marie Skłodowska-Curie Actions也採用她的全名。波蘭台北辦事處很高興課綱委員能提出這一點，讓大家能更清楚認知到她是一個獨立的個體。

「瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡」出生於列強第三次波蘭瓜分的時空背景，一生以祖國波蘭為豪，並且在發現新化學元素後，將它命名成「Polonium」，也是從波蘭的拉丁文Polonia轉化而來，中文名稱是「釙」。