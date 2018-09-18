中市擁有105處湧泉 議員促加強生態保育

2018-09-18 19:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市湧泉資源豐富，共有105處。市議員楊典忠今日質詢表示，市府曾針對10處湧泉區進行調查分析，調查後只就霧峰、龍井、外埔進行環境改善工程，呼籲市府改善硬體，也應加強軟體社區營造，讓湧泉文化風華重現。

楊典忠表示，湧泉是從地底自然流出地表的水資源，也是社區環境保育的重點，市府在全市蒐集105處湧泉水井資料，並對10處湧泉區進行調查分析，包括沙鹿區南勢溪、清水區頂湳泉水空、大甲區太白里、幸福里、龍井區龍目井、瑞井等，市府調查後只針對霧峰、龍井、外埔進行環境改善工程；他認為，湧泉保育可以依濕地法提報人工濕地，或依文資法提報古蹟歷史建築，並鼓勵在地團體蒐集湧泉的文化與故事，讓生態保育落實在地方生活環境中。

楊典忠以清水區頂湳泉水空為例，該處水質清澈豐沛，有百年歷史，現在還是民眾的親水空間，沒有公部門介入管理，土地屬國有財產署，他建議市府應導入軟體設施，與區公所與在地團體合作，進行景觀美化、水質保護監測、巡守維護湧泉環境。

水利局長周廷彰表示，市府已盤點10處有潛力的湧泉景點，結合當地文化及社區營造地點，進行生態環境復育。此外，也在前瞻基礎建設的水環境計畫提出湧泉保育規劃，包括在沙鹿區南勢溪保留「洗衣文化」、南勢坑溪的農田湧泉也原狀保留；清水區公所也針對頂湳仔大水坑提出規劃，希望結合當地文化景觀美化及保護水質。

周廷彰也說，市府鼓勵各區公所申請湧泉保育相關計畫，加上現有補助社區進行水域環境保護，包括垃圾、雜草清除等，這些都是湧泉保育範圍。