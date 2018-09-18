和新南向18國互利共贏 陳建仁要建立「經濟共同體意識」

2018-09-18 20:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日下午接見「107年世界留台校友會聯誼總會-新南向國家邀訪團」，期許留台校友在政府推動「新南向政策」中扮演重要角色，協助政府培育僑生人才，真正落實新南向以人為主的政策關懷。

陳建仁表示，訪團貴賓都是台灣各大學的傑出校友，也是全球各地留台校友會的領袖幹部，不但在海外積極服務留台校友，凝聚校友對台灣的向心力，並且努力促進台灣與居住國政府及民間社會的良好互動。不僅在僑居地對當地政府及人民有很大的貢獻，也發揮所長，讓全世界看到台灣訓練出來的人才，讓各國知道台灣是很好的、能提供高等教育的國家。他要代表政府及人民向大家表達最高的敬意和謝意。

陳建仁說，輔導海外僑胞子弟來台接受教育，向來是政府非常重視的工作。60餘年來，我們已經培育超過12萬來自世界各地的優秀僑生，經過我國教育回到僑居地後，都是支持台灣的「知台派」，就像是一粒粒灑在世界各地的種子，不僅在各領域有傑出表現，盡力傳揚台灣民主、自由、法治及人權的價值，也在僑社發展留台校友組織，支持台灣各項政策，並為台灣在全球的發展盡心盡力。

陳建仁指出，每個留台校友團體，以自身的經驗及對台灣豐厚的情感，協助推薦學生返台就讀及接受技職培訓，成效相當卓越，有目共睹。今年已有超過2萬8000名僑生及港澳生在台就讀，再創海外來台人數的高峰，這是台灣高度競爭力的展現，也是所有留台校友多年來努力的成果。

陳建仁說，政府對於來台就業的年輕人或創業家，給予比較好的居留簽證及避免雙重課稅的優待，相信未來也會有更多傑出的創業家回到台灣，共同參與台灣未來經濟的發展。也期盼在全球各個角落的留台校友，用他們最熟悉的市場通路，加上獨一無二的人脈網絡，作為國內企業與海外市場的橋梁，共同為台灣的經濟繁榮創造新局。

陳建仁強調，政府正積極推動「新南向政策」，透過和東協、南亞及紐澳等18個國家的協商與對話，促進台灣與新南向國家間各個領域的連結，共享資源、人才與市場，創造互利共贏的新合作模式。他感謝留台校友參與協助推動，並希望經由這種新合作模式，建立「經濟共同體意識」，使台灣成為新南向國家的好夥伴。相信只要整合政府及民間力量，營造友善交流環境，深化和新南向國家的連結，台灣必能對亞太區域作出具體的貢獻。