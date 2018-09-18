聯合國開議 無國界記者組織呼籲：讓台灣媒體採訪！

無國界記者組織（RSF）今天發布新聞稿，呼籲聯合國授權台灣記者報導其活動，包括今天在紐約開幕的大會和明年春天在日內瓦舉行的WHA。（取自無國界記者官網）

2018-09-18 18:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會於美東時間今天將開議，無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）今天發布新聞稿，呼籲聯合國授權台灣記者報導其活動，包括今天在紐約開幕的大會和明年春天在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）。

台灣在國際空間頻遭中國打壓，連台灣媒體採訪聯合國相關活動也遭拒絕。RSF今天發布新聞稿，呼籲聯合國授權台灣記者報導其活動，並搭配台灣護照配圖。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在新聞稿中指出，授權台灣記者採訪並非政治舉動，且根據「世界人權宣言」第19條，人人有主張及發表自由的權利，包括保持主張而不受干涉的自由，及經由任何方法不分國界以尋求、接收並傳播消息意見的自由。

德洛瓦說，授權台灣媒體採訪能夠避免聯合國舉措牴觸此項條文，而造成不能容許的歧視。德洛瓦呼籲聯合國，不論記者的國籍或者所屬媒體來自何方，聯合國應授權所有基於誠信原則報導媒體的採訪工作。

RSF說，中華民國宣示主權的台灣島嶼，有相當於澳洲的2300萬人口，但不是聯合國的成員。多年以來，中國透過各種可能的方式，在國際舞台上孤立台灣，其中之一也包括阻撓記者的採訪工作。

RSF說，今年5月，台灣媒體連續第四年被WHA拒於門外，同樣的情形也發生在2016年於加拿大舉行的國際民航組織（ICAO）大會。

RSF同時補充，根據RSF發布的新聞自由指數（World Press Freedom Index），台灣排名第42名，是亞洲新聞自由度最高的國家，中國則排在第176名，倒數第5，而且有超過50名記者與部落客身陷牢獄。