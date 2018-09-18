唐湘龍瞎扯蘇貞昌祖父是「漢奸」 真相打臉是造謠！

2018-09-18 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕網路假消息、假新聞不斷出現，許多跡象顯示多數訊息源頭來自中國，目地想破壞台灣民主，甚至影響年底9合1大選。民進黨新北市長參選人蘇貞昌近日則遭藍營網軍攻擊「歷史污名化祖先」，名嘴唐湘龍日前更在節目指稱，蘇貞昌的祖父蘇雲英是害死抗日英雄林少貓的「漢奸」，但翻閱《屏東縣鄉賢傳略》可發現，原文根本沒有紀載相關內容，等於直接證明唐湘龍是在造謠！

唐湘龍在15日播出的政論節目《少康戰情室》中宣稱，抗日英雄林少貓是被蘇貞昌的祖父蘇雲英給害死，「屏東縣誌上面都記的很清楚，一個叫蘇雲英的，不就是你蘇貞昌的祖父嗎？還有一個叫蘇雲梯的，不就是你蘇貞昌的叔叔嗎？這些人在過去都是被當作漢奸。」

而在網路上、社群媒體還流傳一篇貼文，指稱蘇的祖父蘇雲英當年提供日軍不少情報，以致抗日英雄林少貓被日軍殲滅，甚至還說 「蘇雲英進一步提供抗日義民嫌疑犯和林少貓親近人士名冊，網羅罪名，被殺害者達到數百人。」為了讓民眾相信這個謠言，文章還附上其參考來源是「蘇全福《屏東縣鄉賢傳略》1997」。

但仔細翻閱《屏東縣鄉賢傳略》的原文，裡面僅有介紹「蘇雲梯，蘇雲英，蘇雲龍傳略」等3位兄弟在地方上的領導經歷、從事的實業外，完全沒一句寫到提供日軍情報打擊林少貓的事情；文中甚至盛讚大哥蘇雲梯「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」。

《屏東縣鄉賢傳略》也指出，當時出面為日本政府招撫林少貓的主要人物是陳中和，和林少貓的義岳父楊寔，蘇雲梯不是重要角色，蘇貞昌的祖父蘇雲英更是不可能扯上關係。

對此，蘇貞昌競選官網怒批，「原來原文沒有的內容，藍網軍自己加料編故事，又不敢承擔，還要偽造出處來源！」綠委王定宇也在臉書批評，「自己造謠，然後連出處都造假，這是腦壞？還是心壞？造假傷人；這好像已經成為中共、藍營、統派的共同成就了！」

相關影片請見：（27分25秒開始）