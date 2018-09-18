澎湖青年陣線赴縣府 抗議世界最美麗海灣組織年會「燒錢」

澎湖青年陣線成員到縣府廣場，舉牌抗議世界最美麗海灣組織年會燒錢。（記者劉禹慶攝）

2018-09-18 18:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織年會尚未展開，澎湖青年陣線成員今天到澎湖縣政府舉牌抗議，批評1200萬元伴手禮太過燒錢、花3億的國際廣場也未如期完工。澎湖縣政府旅遊處則說，是來客禮而非伴手禮；工務處則說，大雨延宕進度。

澎湖青年陣線成員包括縣議員候選人冼義哲、馬公市代候選人王南昕、馬公市代候選人招有倫、馬公市代候選人張峻偉、湖西鄉代候選人賴立凱、湖西鄉代候選人張翔淳等人，今天在澎湖縣政府廣場高舉「燒錢海灣、債留子孫」、「上萬伴手禮做凱子外交」抗議標語。

冼義哲等人說，上月底第18屆澎湖縣議會臨時會通過第21案，當中「海灣幸福袋」伴手禮預算高達1200萬元，包含年會來賓及台中花博行銷方案，領取人數約為300人，每人平均將分配3萬元，引發極大反彈，遭質疑是債留子孫的凱子外交！同時花3億元興建的國際廣場，根本來不及完工趕上開幕典禮。

對於澎湖青年陣線質疑，澎湖縣政府旅遊處說，1200萬是「來客禮」，比照去年發行消費券模式，年滿18歲以上非澎湖籍旅客，憑票可領來客禮，金額多少仍在規劃發包，預估可為澎湖增加10萬人次旅客；至於國際廣場工程，工務處則說金額是2億，分2期工程執行，第一期工程受到連續10天豪雨延宕，但國際廣場不是為了最美麗海灣組織年會興建，是要串聯文化園區發展馬公副都心。