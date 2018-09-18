馬英九為許明財站台 記者拍照遭吼「前面的坐下」…

2018-09-18 16:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨提名的新竹市長參選人許明財今天邀來前總統馬英九，在競選總部召開記者會，宣布「媽媽孕轉新方向、老人福利政策」兩項政見，但競選總部空間狹窄，約40坪的空間竟擠了上百人，導致座位安排在場地後方的支持者暴怒，大吼驅離前方拍照的媒體、工作人員，直接打斷正在致詞的馬英九，場面尷尬。

許明財總部則回應，會納入媒體建議，與支持者及工作人員協調拍照位置與時機。

「前面的坐下！」馬英九致詞時十分肯定許明財的兩項政見，但話說到一半，就遭後方支持者怒吼打斷，支持者認為被前方拍照採訪的媒體與工作人員擋住視線，媒體們則抱怨採訪現場動線混亂，明明是記者會，卻要和現場支持者、工作人員搏命卡位，雙方各有堅持，有些媒體甚至搖頭直接離開現場，場面一度尷尬，所幸馬英九展現高EQ，以幽默談吐將現場氣氛重新炒熱。

許明財今天邀來立委林為洲，許明財競選總部的總督導，端出「媽媽孕轉新方向、老人福利政策」兩項政見，將編列全台首創「媽媽營養金」，孕婦領有健康手冊後，將頒發營養金3萬元。

老人福利政策部分，除了要改善老人共餐環境，還要提升共餐場所硬體設備，也將續發敬老津貼且不減發，維持重陽節敬老金2000元，另再加碼，於98年至106年入籍竹市的長者，增發過年慰問金2000元，端午中秋慰問金各1000元。