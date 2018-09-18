社民黨抗議台北市議會黑箱 吳碧珠：請下屆再提訴求

圖右至左為社民黨召集人范雲、議員參選人游藝、許菡芸、苗博雅、劉仕傑。（社民黨提供）

2018-09-18 16:36

〔記者郭安家／台北報導〕社民黨召集人范雲與4名台北市議員參選人，今天赴台北市議會抗議，指議會委員會是法案產出關鍵場域，但民眾無法判斷哪些議員勾結財團、建商，因「台北市議會錄影錄音管理規則」不允許委員會全程直播、民眾無法直接借閱影片，形同包庇議會齷齪的生態；他們主張修改規則，苗博雅還嗆，「那種不想讓人看見內幕的爛議員，才努力維護黑箱不被打破。」

對此，台北市議會議長吳碧珠回應說不妥，因為委員會一旦轉播，就要有影片記錄員，即便委員會現場議員聊天，也要被紀錄，因此也有人手不足問題；台北市議會與立法院功能不同，議會「大會是主角、委員會是配角」，且一、二讀審議預算還要表決，全程都有轉播，希望社民黨深入了解運作情形。

但吳碧珠也說，今年12月25日下屆議會開議後，社民黨可向議會秘書長、新任議長提出訴求，議員也可提案處理，議會每屆都會審議議事規則，跟不上時代、不合時宜的規定，會一再修正。

社民黨議員參選人游藝、許菡芸指，根據「議會錄影錄音規則」，議會大會、市長施政報告、質詢等，製作影音並對外轉播，但委員會僅製作錄音，也規定會議錄影、錄音資料非經議長許可，不得攜出會外借；規則不公正，是有條件公開，包庇齷齪議會生態的元兇。

議員參選人苗博雅、劉仕傑說，目前會議紀錄僅能查出席、提問、回覆者，無談話細節；市民無法判別哪些議員是跟財團、建商勾結；「就是那種不想讓人看見內幕的爛議員，才會努力的維護黑箱不被打破」。游藝說，就像議會法規會擱置「台北市公投自治條例」草案，年底無法大巨蛋公投綁大選，市民也想了解哪位議員杯葛？誰是黑心財團代言人？

公民監督國會聯盟執行長張宏林則說，上個月底發函到各地市議會，要求公開透明度相關資料，有5個議會拒絕公開、台北市議會則是六都唯一不回應的議會，根本是高傲、不想被監督。