英國老兵遺願盼ROC國旗覆棺 外媒報導竟誤植五星旗

費茲派翠克曾在緬甸仁安羌戰役中,被中華民國遠征軍所解救,他一生感念在心,他的遺願是在棺木上覆蓋中華民國國旗,國防部已決定派出4名軍人擔任他的覆旗官,完成他的遺願,圖為費茲派翠克出席「紀念抗戰勝利70週年暨104年軍人節」慶祝活動的資料照。(記者簡榮豐攝)

2018-09-18 14:48

〔記者呂伊萱/台北報導〕一名英國退役上尉費茲派翠克(Gerald Fitzpatrick)辭世,因在二戰中曾獲中華民國國軍解救,生前表明希望以中華民國國旗「覆棺」,我國防部將派4名人員出席20日葬禮,擔任覆旗官。英國《每日電訊報》今天報導此事,但新聞配圖卻一度誤植中國五星旗,現已更換配圖。

中華民國遠征軍於二戰時在緬甸仁安羌擊敗占領緬甸日軍,也解救被日軍包圍的英軍官兵,其中包括費茲派翠克;費茲派翠克退伍後,一直在國際上為中華民國發聲,希望這段歷史不要被遺忘。

費茲派翠克生前提出,希望能以中華民國國旗「覆棺」。我國防部聞訊後,即請在英國進修深造官員向費茲派翠克家屬表達哀悼之意,並盡力協助家屬完成費茲派翠克生前的願望。

國防部也表示,20日葬禮當天,國防部將請4位在英國進修的軍方人員擔任覆旗官,為費茲派翠克的棺木覆上中華民國國旗,這4位軍方人員將著西裝而非軍裝。

英國《每日電訊報》今天以「英國退役軍人將以台灣國旗覆棺,感念國軍1942年的救援(British veteran’s coffin to be draped in Taiwanese flag, honouring Chinese rescue in 1942)」為題,報導此事,但新聞附圖卻誤植中國五星旗。該新聞上網不久後,即將五星旗撤下,改附一張1944年英軍在緬甸克欽邦戰役中的照片。