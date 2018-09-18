劉櫂豪發布「友善農業」影片 鼓勵青年投入友善耕作

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（中）發布「友善農業」影片，鼓勵青年投入友善耕作。（記者黃明堂攝）

2018-09-18 14:31

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天發布「友善農業、台東品牌」最新影片，鼓勵青年投入友善農業。

劉櫂豪選在台東市仁二街巷內「089快樂農場」與多位農友一起發表影片。他說，這裡原是長期閒置的市場，今年由縣長黃健庭活化，由農民經營假日有機市集，他希望未來能擴大為每日營業，讓在地人及遊客認識台東勤奮栽培的良善農作。

「友善農業、台東品牌」短片是關山一位青年稻農與家人一起種植、設計包裝的故事，劉櫂豪旁白敘述台東有最好的農業環境，鼓勵青年推行友善農業。

劉櫂豪說，農業是台東最亮眼的產業，除了行之有年的稻米、釋迦等農作物，也有很多小農以友善耕作方式投入新興農作，每個區塊都值得重視。

劉說，從2016年民進黨執政迄今，包括台東釋迦及南部的鳳梨等農產行銷中國的量都穩定成長，這是WTO會員國的保障，要當台東縣的領導人，就必須有信心要將農產品行銷到世界各地。

他說，立法院已完成有機農業立法，政府有責任推廣有機農業，台東農業的競爭力，不是大面積種植，而是擁有乾淨土地、水源，加上友善耕作方式，來自台東的農產品會讓人安心，他若當選縣長，將積極推廣友善農業。

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