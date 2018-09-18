北市民俗團出訪吃不好睡不飽 議員罵：當馬戲團嗎

2018-09-18 14:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市青少年民俗運動訪問團於上月自澳洲演出後回台，擔任顧問的北市議員陳孋輝隨行出訪，但陳孋輝指出，訪問團員只是國中生與小學五、六年級學生，出訪14天的行程安排過於緊湊，學童睡眠不足、吃不飽，餐食菜色差，甚至從早演出到下午都沒吃飯，還臨時加演場次，「我們是馬戲團嗎？連馬戲團也沒這樣」，痛批教育局壓榨學童，不重視學童權益。

教育局今年編列860萬元，民俗訪問團於7月24日出訪澳洲墨爾本、雪梨、坎培拉、布里斯本及黃金海岸等5個城市訪演，團員來自弘道國中（跳繩）、吳興國小（扯鈴）及西園國小（踢毽）計26位學生，加上教練、管理及編導等，全體團員總共39位。民俗訪問團迄今連續31年出國表演，透過傳統技藝，讓外國見識台灣文化。

台北市議會教育委員會今早審查北市教育局明年度預算時，並非教委會委員的陳孋輝特地到場發言，她直指，民俗訪問團出國14天、演出7場，這些學童睡眠時間完全不夠，早上6點起吃早餐就開始練習，下午就演出，教育局在行程安排對兒童不夠保護。

陳孋輝說，許多孩子以參加訪問團為榮，視為一生的驕傲，教育局卻用壓榨方式對待這些孩子，澳洲這時節是冬天，孩子早上6點起床練習、吃完早餐就彩排練習，訪演的學校有些沒安排餐食或只提供三明治，吃得非常差，有天孩子從早到下午演出結束還沒有東西可吃。

陳孋輝說，學童因為休息時間不足，一上車就睡著，非常累，甚至在搭飛機回來當天還要演出，這場演出原本沒有安排，是外交部臨時要求加場，「我們是馬戲團嗎？馬戲團也不能這樣，孩子是什麼工具嗎，只是純粹去參訪交流」。

陳孋輝更披露，餐食安排非常差，五菜一湯，正在發育的孩子不夠吃，所以有孩子一口氣白飯吃了6碗，卻沒有菜；服裝也錯誤一堆，孩子穿大人的褲子，只能拿繩子綁緊，她只能愛莫能助，還有訪問團只有一名女性輔導員，有孩子受傷沒能人幫忙，她看到非常心疼。

離譜的是，陳孋輝拿出外交部駐雪梨辦事處的行文，公文講的非常難聽，指出「建議策劃單位允宜審時度勢，調整訪演宗旨或方式，以達讓我青少年展現活力、拓展國際視野目的」，洗臉訪問團。

對此，北市教育局表示會檢討，教育委員會最後也決議，要求教育局提供近3年訪問團出訪報告與行程安排內容，擇日進行教育局赴委員會進行專案報告。