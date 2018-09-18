曾讚小英推20萬戶公宅 柯P改口：有點怪、需改政策

2018-09-18 14:18

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今年初和總統蔡英文視察松山區健康公宅時，曾表示「蔡總統8年20萬戶公宅政見，與市政府的公宅計畫『完全一致』」，未料，柯文哲今天上午出席六張犁公宅開工典禮，卻改口「中央在講要蓋20萬戶公宅，在實務上的思考有點怪怪的」，並稱因若是要蓋20萬戶的公宅，可是明明有61萬戶空屋，這政策還是需要修改。

柯文哲今年初才陪蔡英文視察松山區健康公宅，在致詞時柯還特別說「蔡總統8年20萬戶公宅政見，與台北市政府的公宅計畫完全一致，感謝中央政府對地方的支持，會繼續攜手合作」，並稱讓人民有好的居住環境，就是中央跟地方一致認同的進步價值。

柯文哲今出席六張犁營區A、B街廓基地公共住宅統包工程開工典禮時表示，台北市超過12個月、連續沒有人住的房子有3萬6千戶，超過6個月連續沒有人住的，大概有5萬6千戶，所以中央當時講要蓋20萬戶公宅，在實務上的思考有點怪怪的，因為若要蓋20萬戶的公宅，但明明卻有61萬戶的空屋，這政策有些地方需要修改。

柯文哲接著說，台北市蓋公宅有4個目的，第一是居住正義，就算人民無法買房，但至少租得起品質不錯的房，另外也配合包租代管、分級租金補貼的制度釋出空屋；第二是落實城市美學，台北市的市容和國外比還是不好看，所以他要求蓋公宅要將城市美學納入；第三是利用蓋公宅的經濟規模，拉動台灣智慧建築產業；最後則是建立新的社會模式，納入托幼、托嬰、托老、居民活動中心等，加入居民所需的社福設施。

至於六張犁公宅，柯文哲表示，這個工程月完成統包，9月開工，只花4個月開工，效率算高，他很感謝大家的努力，蓋好完工約有700戶，因旁邊就是台北醫學大學，所以建好後，將有一部分用來做銀髮的智慧公寓，「市府還在試驗，如何利用資通訊來給老人更好的照顧，以及該如何跟醫療院所合作。」