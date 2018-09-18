鼓勵加入準公共化托育 黃偉哲提保母4項補助

黃偉哲今日提4項補助，鼓勵保母加入準公共化托育。（記者邱灝唐攝）

2018-09-18 13:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕托育新制在8月上路，但準公共化托育新制卻不受保母青睞。為此，民進黨台南市長黃偉哲今日提出相關配套政見，以4項補助支持保母加入準公共化服務系統，公私協力實現友善托育環境。

托育新制上路後，許多保母認為準公共化對她們沒有益處，反而還要扛責任且受限更多，因此至今簽約加入的人數並不高。為此，黃偉哲提4項補助，分別是「每年萬元補助托嬰設施設備更新」、「補助保母專業責任險」、「補助保母2年1次健康檢查」及「補助保母免費施打流感疫苗」。

黃偉哲指出，許多保母曾向他們反映，既然政府要求簽約，但為了符合標準所增設的設備器材卻要完全自費，在不確定能回收設備成本的狀況下，政府應分擔部分風險才合理，如此才能鼓勵更多人加入準公共化服務，達成政府想要減輕家長負擔、提升托育品質的美意。

不過，國民黨台南市長參選人高思博批評，「托育準公共化」根本是民進黨為選舉的綁票行為，政策執行上草率又缺乏周詳考慮；高指出，各家長的教育方針不同，應尊重市場機制、創造巿場的差異化，才能供家長自由選擇，所以應以廣設公托輔導私托雙軌並行才是上策。