藍營藉學術機構民調「黃金交叉」 4年前也有類似案例...

外傳成大所做的高雄市長民調，韓國瑜（右）與對手陳其邁黃金交叉，如今遭校方發聲明駁斥。（資料照）

2018-09-18 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市前議長許崑源近日透露，一份由民間單位委託成功大學進行的民調顯示，國民黨高雄市長參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁支持度「黃金交叉」。但成大今日發表聲明駁斥，稱從沒做過此民調。有網友發現，其實2014九合一大選也有類似案例，同樣都是民調落後的國民黨候選人與對手「黃金交叉」。

2014年台中市長選戰，由現任市長林佳龍挑戰前市長胡志強，當時各大媒體民調林佳龍皆領先10%左右，僅一份由台中廣播委託中興大學「商情暨民意調查中心」所做出的民調大相逕庭，胡志強僅小輸林不到1%。台中廣播當時表示，多次選舉都與中興大學合作，在地媒體與在地學術機構做的民調，結果都相當精準，該份民調遂被藍營大幅引用，視為「黃金交叉」。

根據《民報》報導，中興大學當時發出聲明澄清，該份民調是由法政學院政策與公共事務研究所袁鶴齡教授，所負責之「商情及民意調查研究中心」的部分調查結果，是以個人名義發表，與中興大學無關，強調學校不會介入任何政治選舉活動。最終選舉結果林佳龍以57%的得票率大勝胡志強的43%。

成大聲明指出，針對外界民間單位委託該校民調中心進行「高雄市長選舉乙事」，經過內部查證，該校僅有部分教師所組成的「調查統計研究中心」，然該中心並未接受委託進行相關民意調查，也未曾發布此一民調統計結果。