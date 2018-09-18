北市交八廣場徵收補償費近30億元 議員斥荒謬

台北市議會工務委員會今天審查工務局預算，其中審議到工務局今年編列的30.57億元公共用地補償費時，工務局於中正區交八廣場擴建工程總共編列了7.85億元的預算。（記者鍾泓良攝）

2018-09-18 14:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會工務委員會今天審查工務局預算，其中審議到工務局今年編列的30.57億元公共用地補償費時，工務局於中正區交八廣場擴建工程總共編列了7.85億元的預算，但民進黨議員周柏雅卻發現該筆未來還要再編列補償費，合計要將近30億元的預算，認為為了開闢沒有公益性跟必要性的廣場要花那麼多錢大很荒謬，而國民黨議員王欣儀也說，市府都是先匡列預算，後續再綁架議會，根本是認為預算「頭過身就過」。

交八廣場位於中正區，位於國定古蹟北門正對面，土地產權歸台鐵局，現況擁有整排民房，目前都已陸續拆除，該處補償費合計花費28.5億元，今年先編列7.85億元，預計編列4年的連續性預算。

周柏雅指出，交八廣場不僅有擴建工程，還有北側、東側擴建工程，「到底要擴建到哪個地方去？」 他更說，議會根本不知道交八廣場要花將近30億元嗎？質疑擴建的必要性。

王欣儀說既然有償撥用費用這麼高，為什麼不比照立法院換地案一樣，跟中央討論換地，認為根本是綁架議會，認為「頭過身就過」，讓議會給也不是不給也不是。

工務局長彭振聲說，那個地方屬於西區門戶計畫的計畫，認為接下來台北車站六鐵共構，屬於台北市的國門，因此認為把交八廣場完成對北市門面有幫助。