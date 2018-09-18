「挖走國軍最強團隊」 週刊爆軍武公司對岸設廠

軍備局生展製造中心少將主任羅意中日前說明案情。（資料照）

2018-09-18 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕國防部軍備局近日頻傳爭議，本月初傳出數位迷彩布料，遭不肖廠商送到中國加工，直到布料在高雄港碼頭準備出境前才被攔下，沒讓業者得逞。根據《鏡週刊》報導，有軍方人士加碼爆料，這批布料軍方竟沒有回收，令人起疑；另外還傳出有軍武公司在中國設工廠，並積極挖走我國軍人才。

報導指出，軍備局生製中心採購案由廠商「其樂公司」得標，該公司取得2.1萬多碼的數位迷彩尼龍布後，進行貨櫃分裝，原本預計本月7日報關裝船出航，送往中國廣州加工，但事件在9月6日曝光，205兵工廠才趕緊派員趕往貨櫃場查驗。

軍方人士爆料，軍方除以解約和罰款處分違約廠商外，竟讓其餘布料「流落」在外，2.1萬碼的布料至今只追回1.5萬碼。對此205兵工廠上校廠長林正雄表示，「所有布料都已經收回」，拒絕說明收押布料的地點和數量。不過，有軍方內部人士透露，6千多碼布料因廠商已裁切，因此被視為「廢料」不必回收。

離譜事件不只迷彩布料，一家在網路上標榜「挖走國軍最強團隊」的台灣力朋輕兵器製造公司，原隸屬於美商「Leapers」公司台灣營運中心，近期因應業務擴張大張旗鼓徵才，在台灣網羅應屆畢業生和專業技師等，但其實力朋在中國也設有輕兵器工廠。

由於力朋徵才標示「產製槍枝的205及光學零件專業的401，兩處兵工廠出身者是首選」，令人不得不懷疑其動機。一名曾被力朋網羅的401兵工廠軍官透露，他發現力朋經營觸角廣及對岸，還在上海發展瞄具和步槍腳架加工，憂心台灣軍工機密恐遭到滲透、移轉，因此婉拒網羅，但他透露昔日同廠退役的2名資深一等士官長都已相繼被網羅。