澄清風災期間沒被蘇啟誠「接待」 潘孟安：僅短暫碰面

針對外傳被蘇啟誠招待，潘孟安今在《蔻蔻早餐》澄清，當時僅和蘇啟誠短暫碰面，絕無被接待。（資料照）

2018-09-18 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕我駐大阪辦事處處長蘇啟誠日前輕生，而外界傳出蘇啟誠在風災期間接待率團訪日的屏東縣長潘孟安一行，日前屏東縣府發言人黃建嘉強調「沒有被接待」，潘孟安今日在廣播節目《蔻蔻早餐》表示，當時僅和蘇啟誠短暫碰面，絕無被接待。

潘孟安指出，訪日行程是為了推廣屏東縣觀光，縣府1年前即與日本近鐵集團洽談，行程全由近鐵集團規畫，並未請求駐外單位協助。在5日晚間一場晚宴中，聚集100多個日本旅行業者，當時蘇啟誠基於禮貌出席，但停留不到1小時就離席，而他本人在宴會期間除了和蘇啟誠短暫碰面之外，並沒有接受招待。

針對外交部撤下潘孟安訪日新聞，潘孟安表示自己在7日返台後，14日才接獲蘇啟誠輕生消息，網路上卻出現合成晚宴照片的假新聞，為了不想對已經過是的蘇啟誠造成二度傷害，因此才建議外交部撤下新聞。

主持人周玉蔻詢問，撤新聞和照片會讓外界解讀成「心虛撤照」，是否不撤會更好？潘孟安解釋，對於一切他都概括承受，此事處理得不夠妥當，內部會對此檢討，但一切都是因為「尊重亡者」才做。