51％藝文工作者月薪低於3萬 團體問縣市長選將5問題

台灣文化政策研究會舉行「請投，有好的文化政策，優質的縣市長候選人一票」記者會，會中要求各縣市長候選人回應文化政策，告訴大眾對文化政策想法與計畫。（記者王藝菘攝）

2018-09-18 13:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕各縣市政府喜歡舉辦藝術節、辦晚會、放煙火，多個文化團體今天於立法院召開記者會，希望年底選舉中，各縣市長候選人可以提出具體文化政策並且回答5個問題，將於一個月後公布，作為選民投票參考。

這5個問題包括，當選後的「文化政策」為何？想編列多少「文化預算」？如何讓縣市政府「處處都是文化處」？要用什麼方式讓人人參與文化、商議文化事務？知道選區內有哪些「文化資產」嗎？如何在都市發展的同時，保護它們？

台灣文化政策研究學會理事長劉俊裕表示，他們在兩個月前發起訴求後，已經有數十個團體簽署支持，可見各界重視。不過，竹圍工作室創辦人蕭麗虹指出，遺憾的是，至今僅19位參選人有回應，可見參選人對文化政策仍不關心。

與會的台北市藝術創作者職業工會理事長林文藻指出，根據勞動部2016年薪資調查，全台創作及藝術表演業類別的7990名受雇員工，有51%月薪低於3萬元；同年台灣文化政策研究學會調查也顯示，青年藝術創作者有2/3每日天工作超過8小時，13%每日工時在10小時以上，卻都沒有加班費，呼籲各縣市長參選人注重文化勞動重要性。

台灣藝文空間連線理事長李曉雯說，現在大家很愛辦藝術節，希望縣市政府可以支持在第一線工作的藝文工作者，藝術工作者薪資普遍不高，地方政府應該要提供機會，讓藝術工作者能在地工作、服務，為民眾創造好的文化環境。

台灣文化政策研究學會理事廖世璋舉巴黎、東京、倫敦等都市的文化政策為例指出，這些城市以文化治理累積城市的文化資本（culture capital），透過制定政策和改造計畫，讓他們成為無可取代的藝術文化之都。

中央大學客家語文暨社會科學系教授王俐容表示，各地爭辦節慶活動，但往往淪於一次性消耗，建設藝文空間硬體沒有長期規劃，變成蚊子館，城市如果都把資源放在煙火、晚會，很多在地藝術團體很難生存。籲地方政府要有全面規劃，而不是互相模仿。

王俐容也說，近年來台灣古蹟的支持者和都市規劃政府官員常有衝突，在地的文化資產團體，對地方政府沒有信任感，希望能夠有更多對話，擴大公共事務討論。

共同發起單位包括台灣文化政策研究學會、臺北市藝術創作者職業工會、台灣藝文空間連線TASA、台灣藝術史研究學會等11個團體。