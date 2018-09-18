總統接見歐洲議會訪團：將與歐洲議會深度交流並提升台歐關係

蔡英文總統。（資料照）

2018-09-18 12:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「歐洲議會跨黨團議員團」時表示，期盼歐洲議會可以繼續發揮歐盟立法機關的影響力，不斷提升台歐關係。未來，台灣也將持續擴大與歐洲議會的深度交流。

總統致詞時首先歡迎長期為台灣發聲的韋格（Ivo Vajgl）議員與其他歐洲議會的重要議員，一起來到台灣訪問，並表示，訪賓們大多是第一次來到臺灣，她希望這幾天的旅程，能夠讓大家感受到台灣的魅力，以及台灣人願意積極為國際社會做出貢獻的企圖心。

總統指出，上個星期，歐洲議會通過「歐中關係報告」決議案，這份獲得主要黨團絕大多數議員認可的報告指出，中國應該停止破壞台海和平穩定，歐盟則有必要繼續支持台灣的國際參與，並且啟動與台灣的「雙邊投資協定」（BIA）談判。這份報告的內容正是我們樂見的方向，藉此機會，她要代表台灣人民，向各位歐洲議會的好朋友表達謝意。

總統提到，這個月初，她透過錄影，第一次在歐洲議會的一場座談會中發表談話。當時她也談到，中國正在破壞兩岸和平關係的現狀，但這加深了台灣的決心。台灣具有韌性，決心維護寶貴的民主，同時也需要國際的支持，希望與理念相同的歐洲夥伴共同努力。

總統說，在座訪賓來自斯洛維尼亞、克羅埃西亞、愛沙尼亞、捷克以及葡萄牙，與台灣之間有一個重要的共通點，那就是彼此的國家都是在晚近三、四十年內，歷經了辛苦的過程，才獲得今天值得驕傲的民主成就。所以我們都懂得，民主的精神以及和平的生活是多麼值得珍惜。她希望，台灣和歐盟及歐盟會員國，特別是擁有相似歷史經驗、在民主轉型上表現出色的會員國之間，可以有更密切的對話及合作。

總統進一步指出，就像過去兩年多以來，台灣與歐盟在雙邊貿易額、旅遊人次都創下歷史新高，也共同簽署了《產業聚落合作行政協議》。她有信心，雙方政府與人民一定可以在既有的友好基礎上，持續深化彼此的關係。

總統期待，這幾年多次通過決議聲援臺灣的歐洲議會，可以繼續發揮歐盟立法機關的影響力，不斷地提升台歐關係。未來，台灣也將持續重視且擴大與歐洲議會的深度交流。