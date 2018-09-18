何文海性騷擾案不懲處 時力選將︰不會退讓

時代力量南屯市議員參選人吳佩芸控訴自己的泳裝競選看板遭市議員何文海言語上性騷擾。 （記者蘇金鳳攝）

2018-09-18 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量台中市議員參選人吳佩芸7月出席地方餐會時，竟遇民進黨台中市議員何文海對她說：「拍泳裝照，何不一起露胸部」，憤而對民進黨中央黨部提出申訴。今（18）日時代力量舉行記者會，出示民進黨決議不受理的回函，因「何文海並非民進黨受雇員工」、「且民進黨非法定調查機關」。

綜合媒體報導，吳佩芸與立法委員徐永明今日召開記者會，徐永明出示民進黨對該案調查報告，針對吳佩芸遭何文海性騷擾一案，因「何文海非本黨受僱員工，因此不受理該案」。徐永明批評，蔡總統鼓勵女性勇於挑戰，讚揚me too，但從頭到尾也沒講一句話，根本是不屑處理。

吳佩芸則表示，依據《性騷擾防治法》第13條，被害者有權向加害者所屬最大制約機構提出申訴。另根據衛福部保護服務司建議，若加害人身分同時有多個所屬機關、機構等單位，建議向對加害人約制最大、對被害人最有利之單位申訴。而民進黨掌握對何文海的黨紀處分、提名等權利，有最大制約力，卻不願意接受申訴。

吳佩芸說，民進黨長期推動性別平等，由女性擔任主席、總統大位，卻冷處理性騷擾案。既然無意受理，將依法採取下一步行動，向台中市性別平等委員會提出申訴，「這件事情我不會退讓。」