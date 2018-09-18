蘇貞昌批共乘政策 侯辦駁與長相無關

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天公布「好厝邊政策」，提到社區共乘，卻因為對身旁的年輕女性幕僚說一句「你長得不太安全喔！」引發爭議。侯友宜辦公室今天澄清，侯友宜只是詢問幕僚對共乘的想法，與長相無關。（圖由侯友宜辦公室提供）

2018-09-18 12:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天提出共乘政策，卻因為對年輕女性幕僚說一句「你長得不太安全喔！」引發爭議。侯友宜競選辦公室澄清，侯友宜只是詢問幕僚對社區共乘的想法，與長相一點關係都沒有。

侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠表示，侯友宜推出「好厝邊政策」，鼓勵社群網站開發APP，打造「安全、有伴、環保、好交情」的社區共乘體系，侯友宜昨天簡報時，詢問幕僚主持人對社區共乘的想法，與長相一點關係都沒有，不知為何老縣長會有「侯說長得比較善良比較適合共乘」的奇怪聯想，令人錯愕、不解。

還原侯友宜昨天記者會上的原文，「我們的年輕妹妹，會長，你長得不太安全喔！如果像這樣子的方式，如果你住北大，你會不會想坐這個共乘？」

至於民進黨新北市長參選人蘇貞昌抨擊新北市托育政策，徐維遠質疑，中央的準公共化幼托政策匆促上路，民眾無所適從，請老縣長先表態是否支持？難道老縣長反對新北市過去幾年推動的公共托育中心？新北市的公托數量已是全台其他縣市的總合，既然這是一件對的事情，侯友宜當選後也會一直做下去，老縣長應理解新北市民以及年輕家庭的需求。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜在記者會對幕僚說：「我們的年輕妹妹，你長得不太安全喔！」媒體都有畫面、也有報導，此說法顯露侯友宜對女性最基本的尊重都沒有，缺乏性別平權觀念。推動公共政策應針對所有市民，怎會跟長相差異有關係？

黃韋鈞說，對於侯友宜不認錯、會硬拗，一點都不意外，畢竟侯友宜一路走來，從鄭南榕案、99戶房屋爭議、沒繳房屋稅，謊稱受到岳父耳濡目染等爭議都一再硬拗，從不認錯。