「看民調要看門道」 姚文智：有45萬票不再支持柯文哲

民進黨台北市長參選人姚文智今天（18日）赴文山區木新市場拜票，有民眾染髮到一半跑到理髮店門外握手寒暄。（記者黃耀徵攝）

2018-09-18 12:18

〔記者周彥妤／台北報導〕平面媒體昨公布最新台北市長選舉民調，爭取連任的台北市長柯文哲以34.9％位居第一，國民黨參選人丁守中以30.8％緊追在後，民進黨參選人姚文智則以10.4％位居第三。姚文智今天以「沉默螺旋」理論分析，說明自己民調落後是因民進黨正受假新聞困擾，選民繼而保持沉默；他也說，看民調要看門道，該民調應解讀的是上次支持柯的有53%不再支持，表示有45萬票不再支持柯，這是很重要的警訊。

姚文智今天前往木新市場拜票，對於民調也顯示，46%泛綠選民投給柯文哲，44%投給姚文智，基本盤似乎尚未回流？他接受媒體聯訪說，大家看民調要看門道，以現在瀰漫著假新聞的環境，其實所有的數字都互相矛盾。

姚文智認為，這份民調應該解讀的是，上次支持柯的有53%不再支持，換算下來，表示有45萬票不會支持柯，這是很重要的警訊，代表柯的滿意度持續下滑，更有高達7成民眾質疑他沒能力處理大巨蛋。

姚文智說，民進黨因為正受假新聞困擾，很多支持者大概因為「沉默螺旋」，繼而選擇不吐露；他說，自己看民調，會綜觀這些矛盾因素，目前看來，現在還是三足鼎立的局面，因此有些學者這時候就斷言有選票轉移，都是言之過早。

姚指出，比較清楚的趨勢是，柯文哲不斷下跌，丁守中幾乎是平盤，自己則是起伏波動很大。民調裡面的矛盾互斥，就是有一半的人是離開柯文哲的，而民進黨泛綠選民愈來愈少表達，在瀰漫假新聞的環境裡面，大家不妨可以參考。

姚說，自己還是對目前情勢表示非常有信心，持續與黨籍議員聯合競選，勤跑基層，跟市場握的每一雙手，都告訴自己會取得最終勝利。

對於丁守中將成立客家後援會，姚文智說，長期以來，國民黨對台灣少數文化尊重、台灣本土價值的堅持，可說是蕩然無存；自己在客家政策的部分，提出「指尖經濟」推動客語教學，以及在捷運車站推動「沉浸式」的客語主題環境，都得到客家人很多好評，不久也會成立客家方面的後援會，大家各自努力。

「沉默螺旋」（spiral of silence）為政治學與大眾傳播理論，由德國學者諾爾紐曼（Noelle-Neumann）於1970年提出，理論內涵為當多數民眾表達的意見會愈來愈強勢，少數民眾的意見則愈來愈弱勢，繼而逐漸保持沉默。

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