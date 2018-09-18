東門市場老舊危險 丁守中：柯文哲太太每週去買菜都視而不見

國民黨18日舉行客家挺丁守中後援會成立大會，國民黨主席吳敦義（左）授予國民黨台北市長候選人丁守中（右）黨旗，預祝勝選。（記者羅沛德攝）

2018-09-18 12:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天上午舉行台北市客家後援會成立大會，他致詞時批評對手台北市長柯文哲沒有使命感、企圖心，導致台北市老舊公寓難以推動都市更新，他保障如果當選市長，會提供市民最大的容積獎勵，幫助大家換新房子。

丁守中表示，台北市有太多的老舊公寓，他在當學生時期的傳統市場、夜市，直到今天還是一樣，台北市政府為何不能多給大家一點容積獎勵，幫大家多爭取一點坪數？

他強調，台北市不能等到發生大地震，讓老天爺來都更，推動防災、減災都更，台北市長責無旁貸，但柯文哲一點使命感都沒有，台北市都更推動速度太慢，就是因為柯文哲沒有使命感與企圖心，如果大家再選柯文哲，台北市也還是一樣。

丁守中說，台北市的基礎容積率應該大幅放寬，否則老舊公寓將永遠無法推動改建。

他還說，柯文哲自家對面的東門市場，是一個九十多年的老市場，柯文哲太太每週還去買好幾次的菜，卻完全視而不見，只要他來當市長，台北市所有的老市場，都要全面改建成冷氣空調大樓，讓大家享受現代市民應有的尊嚴與權益。

他還要大家別再期待柯文哲，台北市有三十二個局處，已經有二十多個局處首長離去，柯文哲這種人如何能引領台北市走向國際競爭？