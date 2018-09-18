為身障選手爭福利 議員促增預算、建專屬運動中心

呂維胤促市府評估設置身障的專屬運動中心。（記者邱灝唐翻攝）

2018-09-18 11:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議員呂維胤今日為身障運動選手爭福利，要求市府增加比賽時的各項補貼、得獎獎金，以及建立專屬的運動中心提升訓練品質。呂表示，台南在獎金、硬體設備及相關費用上，在六都中幾乎都是倒數，已經讓許多優秀選手出走跳槽。

呂維胤先詢問代理市長李孟諺若到台中出差，所需的住宿費用為何，並指出市府補助每日4百元根本不夠用，就連一般人住宿一晚就要1千元以上，所以經常出現選手住宿的地方離賽場相當遠，只因負擔不起住宿費用。

呂維胤以此為例，要求市府在交通、住宿及膳食費用上提高補助，特別是台北、台中及高雄都是由相關單位專案補助，讓選手們無後顧之憂專心比賽，再以獎金來說，台南的身障選手獲得金牌只有6萬，相較於台北市18萬、台中9萬都有落差，應該提高額度留下選手，否則許多人都已跳槽到外縣市。另外，呂也建議評估設置身心障礙專屬運動中心的可行性，由於一般場地較不適合身障選手的訓練，讓成果大打折扣。對此，李孟諺表示，台南市的身障選手在有限的資源下，還能拿到全國第二名的佳績相當不容易，因此在補助與獎金上，會請教育局通盤檢討，也會評估向體育署爭取身障選手專屬的運動中心。