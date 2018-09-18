吳敦義站台：唯有丁守中才可以守住中華民國、中國國民黨

國民黨18日舉行客家挺丁守中後援會成立大會，國民黨主席吳敦義（左）、國民黨台北市長候選人丁守中（右）出席活動，爭取客家選民支持。（記者羅沛德攝）

2018-09-18 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席該黨台北市長候選人丁守中台北市客家後援會成立大會時表示，今年的九合一選舉中，首都市長一役是最重要的部分，唯有丁守中才可以守住中華民國、中國國民黨，可以守住中道，絕對不像促轉會副主委張天欽的「東廠」，而是公正、客觀、中道，只有這樣的人來當台北市長，才有能力拿出漂亮的政績。

對於有民調顯示丁守中與台北市長柯文哲差距縮小，吳敦義在受訪時表示，民調有不同的機構在做，有些民調是親綠、親藍的機構做，有些則是比較公正、沒有偏私的媒體所做，但通常民調都會有一些誤差，有些民調則是刻意安排。

他進一步指出，這些偏藍或偏綠的機構，會故意表現出很公平，讓大家以為這個機構很公正、有公信力，但到了關鍵時刻，就會「給你扭轉過來」，由於先前累積一些公信力，就很容易帶領大家，「所以民調是不準的，只能做一個參考而已。」

擔任丁守中客家後援會榮譽總會長的前國民黨主席吳伯雄則表示，這次選舉國民黨有沒有作為，就看丁守中能否拿回台北市，因為台北市是關鍵中的關鍵，如果拿不回，兩年內要整個翻盤會比較困難，如果拿回台北市，兩年後整個中華民國、台灣的局勢就會翻轉過來。

吳伯雄強調，過去國民黨執政八年，兩岸和平發展，彼此互助，台灣並沒有損失尊嚴、國格，得到安居樂業與和平，原因就在兩岸有政治互信，雖然彼此有些看法不一樣，但對岸覺得台灣的大方向並沒有違反炎黃子孫、中華民族的立場，因此不同之處可以被擱置，但前幾天他在中國杭州見到對岸「很高層的人」，對方對於台灣課綱連中國史都要變成東亞史，一切作為都是往另一個方向去，讓對岸非常著急，「過去大陸對台友好的鴿派已經愈來愈少，鷹派愈來愈多。」

吳伯雄還說，兩岸政府與政府可以得罪，老百姓可是不能得罪的，如果對岸十幾億百姓對台灣友善，我們還有發揮的空間，如果敵對，就像中國國家主席習近平說過，他如果不反對台獨，就會被大陸人民推翻，因此台灣人不能坐井觀天，說一些自己爽的話。

丁守中在受訪時被媒體問及，過去主張保育關渡平原，為何昨天又在北投主張引進環球影城？他回應表示，關渡平原要保育，但並非完全不能開發，可以低度開發，關渡平源如果能做為台北市的後花園，這是很好的事，台北市要發展觀光休閒產業。