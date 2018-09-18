侯拋共乘政策涉性別不尊重 蘇貞昌：完全不能接受這種觀念

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-09-18 11:16

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（18日）天上午前往淡水區清水市場拜票，對國民黨新北市長參選人侯友宜昨拋出的「好厝邊」系列政策提出質疑，指「為什麼過去8年不做」；更對侯談政策時脫口的「年輕妹妹長得很不安全」等詞彙，指涉及性別不尊重，「完全不能接受這種觀念」。

媒體提問蘇貞昌對於競爭對手昨提出「好厝邊」系列政策的看法，其中包括「打造社區共乘體系、開發社區共乘APP」、「打造社區托幼互助平台」等。蘇貞昌今天回應，侯選人提出政策讓選民比較是雙方都期待的，候選人在講政策時也讓選民了解其觀念是否有跟上時代，例如，侯友宜昨天提到「長得比較善良適合共乘」，這種觀念是完全不能接受的；目前看到侯友宜很多政策也是空喊的口水，過去8年朱立倫公托政策是跳票，結果侯友宜就說他要加倍，「一個副手跟著朱立倫8年，做不出來跳票，選舉就說要加倍」；蘇貞昌認為，這個叫做口號、口水，市民不該讓他繼續開空頭支票。

侯友宜昨天下午發表「好厝邊」系列政策，其中一項為「打造社區共乘體系、開發社區共乘APP」，鼓勵用「交朋友」方式做共乘互助平台，；侯友宜當時對會場主持人年輕女性說「年輕妹妹，你長得不太安全，你會想做這件事情嗎（指使用社區共乘APP）」、「讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」。