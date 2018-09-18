擬擴大敬老卡搭小黃 柯P：讓台灣老人活的健康

柯文哲擬擴大敬老卡使用，提高敬老卡搭計程車的補助。（資料圖 記者黃耀徵攝）

2018-09-18 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲力推「石頭湯計劃」與老人共餐，鼓勵長者多出門活動。而柯文哲今（18）日受訪表示，目前擬擴大敬老卡使用，提高敬老卡搭計程車的補助，將其作為公共運輸的一部分，讓長者外出更無距離限制。「台灣老人在過世前7年就很少出門了，所以讓老人不是只有活得久、是要活得健康。」

綜合媒體報導，柯文哲今早出席「熊讚健康操創意競賽決賽」活動，提到目前北市有近400個長者關懷據點，其中9成提供老人共餐服務，但主要目的不是吃飯，而是鼓勵老人走出家門。目前敬老卡每月補助480元，可以用在捷運、YouBike、公車、纜車與雙層巴士，柯文哲表示目前正考慮提高敬老卡搭計程車的補助，將計程車當成公共運輸的一部份，讓長者「小黃搭遠一點」，出門沒有限制。

柯文哲指出，芬蘭老人過世前平均臥病兩個禮拜、「但台灣老人在過世前7年就很少出門了」，所以重點不是只讓老人活得久，是要活得健康，所以政策要引誘老人走出家門。但柯文哲表示，目前仍在監測大眾運輸工具使用數量，每個政策推出前要有足夠的統計為依據，目前還在做考量。