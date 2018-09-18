拚選舉擬提前閉會延審預算 時力痛批新北議會

時代力量新北市議員參選人陳志明（左起）、曾柏瑜及張祐銓呼籲現任市議員嚴審預算，切勿放水。（記者何玉華攝）

2018-09-18 11:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第2屆第8次定期會因為多數議員拚連任，擬比照桃園市議會「延審預算」提前閉會，時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜及張祐銓今（18）早在市議會前召開記者會，要求議會恪盡職守，照常開會進行法案及預算審查；同時呼籲市民一起緊盯週五（21日）大會開會的情形或到現場旁聽，別讓提前閉會案偷偷闖關。

第3選區（三重、蘆洲）陳志明表示，根據新北市議會監督報告，第5至第7次定期會的議員質詢率分別為33%、37％及45%，足見平時的表現就很糟糕，大可不必拿拚選舉來當藉口。

第8選區（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）市議員選舉曾柏瑜表示，根據過去新北市議會審理預算的經驗，至少需近兩個月的時間；明知如此，不提前開議來完成審查，反而要在選後加開臨時會，不只本末倒置，屆時落選的人，還適合代表民意來做預算審查嗎？

第5選區（中和）張祐銓強調，6都中，台北、台中、台南市議會都是提前開議完成審查，為何新北議會做不到？

因此，時代力量提出三點呼籲:1.議會審查別縮水，預算審查不放水；2.週五表決休會案，新北市民來緊盯；市政監督不斷電，年輕專業來把關。